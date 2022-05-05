Экс-президент «Локомотива» Наумов заявил, что форварду «Уфы» Агаларову рано ехать в Европу

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможные перспективы форварда «Уфы» Гамида Агаларова в Европе.

«Мне кажется, ему немного рановато туда ехать. Следующий сезон покажет, случайностью была его результативность или закономерность. К сожалению, он не обладает какими-то качествами суперфорварда: у него нет особого дриблинга, большой скорости, антропометрических данных, которые позволяли бы хорошо играть головой. Он очень удачно находится в нужном месте в нужное время. Голевое чутье у него есть, но это пока единственное. Так что в Европе ему будет заиграть крайне сложно. Наверное, стоит еще год на него посмотреть в России. До этого сезона он ничем не отличался, у него первый год такой удачный. Сколько было примеров, когда у нас игроки быстро взлетали, уезжали туда, садились на лавку и затухали», — сказал Наумов «СЭ».

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил «СЭ» об интересе к 21-летнему Агаларову со стороны европейских клубов.

В текущем сезоне Агаларов провел 28 матчей за «Уфу», забил 18 голов и сделал одну результативную передачу.