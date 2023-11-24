Игнатьев считает, что «Крылья Советов» и «Локомотив» сыграют вничью

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев предположил, в чью пользу завершится матч 16-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».

«Отдавать кому-то предпочтение сложно, хотя, наверное, у «Локомотива» есть шансы в этой игре добиться преимущества, потому что, как бы там ни было, у них более стабильный состав и есть игроки, которые в нашем футболе имеют спортивный вес. Думаю, что у «Локомотива» шансов больше. Но «Крылья» показывают интересный футбол, содержательный, который приносит им не только радость болельщиков на трибунах, но и очки, позволяющие им быть в числе лидеров, а нам — говорить о них. К тому же, домашний матч дает «Крыльям» моральное, психологическое преимущество, болельщик «потянет» их. Думаю, что команды не выявят победителя. Будут голы, будет красивая, интересная, динамичная игра, но победителя мне сложно назвать», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

Матч между «Крыльями Советом» и «Локомотивом» пройдет в субботу, 25 ноября, в Самаре и начнется в 13.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.