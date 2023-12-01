Игнатьев оценил шансы 18-летнего Кокшарова заменить Кордобу в «Краснодаре»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать форварда «Краснодара» Джона Кордобу на четыре матча РПЛ.

«Отсутствие Кордобы в предстоящих матчах будет большой потерей для «Краснодара». Быки обязаны перестроить свою игру в атаке под новые условия. Скорее всего, другие футболисты будут попеременно занимать позицию нападающего по ходу матчей», — цитирует Игнатьева RT.

Он также поделился мнением о том, нужно ли «быкам» включить Александра Кокшарова в стартовый состав на следующие игры вместо Кордобы.

«Если бы у «Краснодара» был определенный отрыв от «Зенита» в таблице или равные с ним возможности, то можно было бы рискнуть и довериться 18-летнему Кокшарову. Он хорошо проявляет себя в молодежной сборной России и в турне по Бразилии был одним из лучших игроков. Вопрос только в том, способен ли он сам играть с первых минут на таком уровне», — добавил специалист.

«Краснодар» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка за 16 туров. 3 декабря команда дома сыграет против «Оренбурга».