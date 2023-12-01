Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:27

Игнатьев оценил шансы 18-летнего Кокшарова заменить Кордобу в «Краснодаре»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать форварда «Краснодара» Джона Кордобу на четыре матча РПЛ.

«Отсутствие Кордобы в предстоящих матчах будет большой потерей для «Краснодара». Быки обязаны перестроить свою игру в атаке под новые условия. Скорее всего, другие футболисты будут попеременно занимать позицию нападающего по ходу матчей», — цитирует Игнатьева RT.

Он также поделился мнением о том, нужно ли «быкам» включить Александра Кокшарова в стартовый состав на следующие игры вместо Кордобы.

«Если бы у «Краснодара» был определенный отрыв от «Зенита» в таблице или равные с ним возможности, то можно было бы рискнуть и довериться 18-летнему Кокшарову. Он хорошо проявляет себя в молодежной сборной России и в турне по Бразилии был одним из лучших игроков. Вопрос только в том, способен ли он сам играть с первых минут на таком уровне», — добавил специалист.

«Краснодар» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка за 16 туров. 3 декабря команда дома сыграет против «Оренбурга».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1239498-ignatev-shansy-koksharov-kordoba
Александр Кокшаров
Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Борис Игнатьев
0
Читайте также
«Хорошо, что наши мужики в почете в США». Реакция на мнение босса UFC о «трусливых американцах» и менталитете россиян
Российский биатлонист Поршнев объявил о завершении карьеры в 27 лет
Пленный ВСУ заявил о малопригодности немецких БМП Marder на фронте
Голикова анонсировала введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
Пожар на рынке «Садовод» в Москве. Главное
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Игнатьев заявил, что не стоит ставить крест на участии «Краснодара» в чемпионской гонке
В РПЛ оценили вероятность переноса матча «Спартак» — «Крылья Советов»
Рианчо — о продлении контракта Промеса со «Спартаком»: «Отличная новость для клуба и всей РПЛ»
В «Спартаке» прокомментировали возможность переноса матча с «Крыльями Советов»
Кузьмичев: «3,5 миллиона евро в год для Промеса — это очень большие деньги, с учетом ситуации в России»
Билялетдинов полагает, что дисквалификация Галактионова и Баринова не сильно скажется на «Локомотиве»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Тюкавина сообщил, что нападающим интересовались «Зенит» и ЦСКА

Ещенко порекомендовал «Спартаку» продлить контракт с Промесом до 2030 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости