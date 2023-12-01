Ещенко порекомендовал «Спартаку» продлить контракт с Промесом до 2030 года

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о продлении контракта нападающего Квинси Промеса с красно-белыми. По информации «СЭ», новое соглашение Промеса будет рассчитано до лета 2025 года.

«Надо до 2030 года его продлевать спокойно. Чтобы остался и потом еще жил в Москве, помогал развитию «Спартака», молодежи. Тем более ему нравится тут. Его продлевают, несмотря ни на что, и взяли несмотря ни на что. Чего «Спартаку» бояться?» — сказал Ещенко «СЭ».

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего перешел в испанскую «Севилью». В феврале 2021 года футболист вернулся в московский клуб и заключил контракт до конца июня 2024 года.

В сезоне-2023/24 Промес забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Спартак» во всех турнирах.