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Сегодня, 18:27

Ещенко порекомендовал «Спартаку» продлить контракт с Промесом до 2030 года

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о продлении контракта нападающего Квинси Промеса с красно-белыми. По информации «СЭ», новое соглашение Промеса будет рассчитано до лета 2025 года.

«Надо до 2030 года его продлевать спокойно. Чтобы остался и потом еще жил в Москве, помогал развитию «Спартака», молодежи. Тем более ему нравится тут. Его продлевают, несмотря ни на что, и взяли несмотря ни на что. Чего «Спартаку» бояться?» — сказал Ещенко «СЭ».

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего перешел в испанскую «Севилью». В феврале 2021 года футболист вернулся в московский клуб и заключил контракт до конца июня 2024 года.

В сезоне-2023/24 Промес забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

Андрей Ещенко
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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