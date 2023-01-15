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Сегодня, 12:11

Источник: контракт Дзюбы с «Торпедо» будет рассчитан на полгода

Мария Гусева
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Срок соглашения «Торпедо» с нападающим Артемом Дзюбой будет рассчитан на полгода, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клуб пока не принял окончательного решения по Дзюбе. После того, как оно с большой долей вероятности будет принято, форвард пройдет медицинское обследование и после этого будет подписан контракт.

15 января президент «Торпедо» Илья Геркус заявил «СЭ», что клуб не подписывал контракт с Дзюбой.

И.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский опроверг информацию о приезде Дзюбы на сборы команды.

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Футболист расторг контракт с командой в начале ноября 2022 года.

Источник: РБ Спорт

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обе забьют - да

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Артем Дзюба
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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