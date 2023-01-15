Источник: контракт Дзюбы с «Торпедо» будет рассчитан на полгода

Срок соглашения «Торпедо» с нападающим Артемом Дзюбой будет рассчитан на полгода, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клуб пока не принял окончательного решения по Дзюбе. После того, как оно с большой долей вероятности будет принято, форвард пройдет медицинское обследование и после этого будет подписан контракт.

15 января президент «Торпедо» Илья Геркус заявил «СЭ», что клуб не подписывал контракт с Дзюбой.

И.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский опроверг информацию о приезде Дзюбы на сборы команды.

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Футболист расторг контракт с командой в начале ноября 2022 года.