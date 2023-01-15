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Глава пресс-службы «Торпедо» заявил, что Дзюбы пока нет на сборах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев прокомментировал информацию о том, что бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба отправится вместе с командой на зимние сборы.

«Дзюба присоединиться на сборах «Торпедо» в Турции? Пока ничего не случилось. Мы не можем ни подтвердить эту информацию, ни опровергнуть. Сейчас я нахожусь на сборах команды, и на текущий момент Артема с нами нет», — приводит слова Ганичева Sport24.

Сообщалось, что 34-летний форвард отправился на сбор с московским клубом.

15 января президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что клуб не подписывал контракт с Дзюбой.

В данный момент Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был «Адана Демирспор», за который форвард выступал с августа 2022 года и забил один мяч в пяти матчах. В начале ноября 2022 года футболист и турецкая команда расторгли контракт по обоюдному согласию.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-15-glava-press-sluzhby-torpedo-o-tom-chto-dzyuba-otpravitsya-na-sbory-s-komandoy-na-tekushchiy-moment-artema-s-nami-net

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Артем Дзюба
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
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