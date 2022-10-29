И.о. главного тренера «Локомотива» Федоров: «Нравится игра Тикнизяна на позиции латераля»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров прокомментировал игру команды в матче с ЦСКА (0:1) в 15-м туре РПЛ.

— Что можете сказать о скоростях своей команды?

— Мы готовились к ЦСКА. Мы успели добежать при первом голе в штрафную, но не смогли закрыть всех. Во втором голе Баринов сыграл в мяч. Мы тогда большие силы отправили в атаку. Нужно прибавлять на поле, мы знаем над чем работать.

— Понравился Тикнизян на левом фланге полузащиты?

— Мне нравится игра Тикнизяна на позиции латераля. В ЦСКА он раскрылся на этой позиции. Этот футболист любит атаковать.