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«Хвича уже не знает, как жить без футбола». Игроки «Рубина» уже скучают

20:55
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Чемпионат России по футболу может быть приостановлен из-за мировой пандемии коронавируса. Однако пока данное решение не принято.

Если РПЛ все же прервет сезон, то футболисты будут вынужденный уйти в непредвиденный отпуск.

— Решение еще не принято, а Хвича уже не знает, как жить без футбола, — реагирует на эту ситуацию Twitter «Рубина» видео с участием хавбека Хвичи Кварацхелии.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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