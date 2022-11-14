Хусаинов считает, что гол ЦСКА нужно было отменить в матче против «Динамо»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал для «СЭ» работу судьи Владислава Безбородова в матче 17-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (2:1).

«Работа арбитра вызывает только уважение. Он был последовательным. Но есть вопросы к голу ЦСКА. Чалов хоть и старался увернуться от мяча, а Шунин видел весь эпизод с ударом. Но после повтора из-за ворот было видно, что вратарь не смог отреагировать на удар Облякова именно из-за Чалова, тем более футболист ЦСКА увернулся и блокировал доступ Шунина к мячу. Здесь вопрос к ассистенту, а самое главное, вопросы к арбитру ВАР, то есть к Турбину», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ».

Во втором тайме хавбек ЦСКА Иван Обляков в штрафной вел борьбу с форвардом бело-голубых Константином Тюкавиным, в результате чего тот упал. Судья Владислав Безбородов назначил пенальти и показал Облякову желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

«Динамо» набрало 29 очков и обошло ЦСКА в турнирной таблице РПЛ по очным встречам. Бело-голубые идут четвертыми. Армейцы, потерпевшие второе поражение подряд, занимают пятое место.