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Сегодня, 14:15

Аленичев: «Месси индивидуально сильнее Роналду»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев в авторской колонке для «СЭ» сравнил игру Лионеля Месси и Криштиану Роналду на старте чемпионата мира-2026.

Аленичев отметил, что Месси в дебютном матче на турнире подтвердил способность самостоятельно создавать моменты.

«Лео будет сам создавать моменты, что он и доказал: забил три гола — и соорудил их для себя, а не кто-то из партнеров помог», — заявил Аленичев.

По его словам, Роналду сейчас значительно уступает аргентинцу по влиянию на игру.

«У Роналду остались лишь штрафные и пенальти. Когда же появились две возможности с игры благодаря товарищам по команде, он просто загубил их, не подстроившись под мяч», — отметил эксперт.

Аленичев считает, что Месси по-прежнему способен решать эпизоды индивидуально.

«Он индивидуально сильнее Роналду — тем более последний утерял скорость, один из своих главных козырей. Лео может спокойно обыграть двух-трех соперников как внутри штрафной, так и за ее пределами и сразу пробить», — сказал Аленичев.

Бывший главный тренер «Спартака» добавил, что хотел бы увидеть Аргентину с Месси в финале турнира.

«Очень хотелось бы, чтобы Аргентина и Месси дошли до финала — хотя бы ради того, чтобы подольше смотреть на действия такого класснейшего футболиста», — заключил он.

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах — США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории участвуют 48 сборных.

Дмитрий Аленичев и&nbsp;Криштиану Роналду.«Роналду — «якорь» Португалии. «Золотой мяч» нужно вручить Кейну». Колонка Аленичева
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Дмитрий Аленичев
Криштиану Роналду
Лионель Месси

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