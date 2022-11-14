Мележиков рассказал, что «Спартак» получил футбольную форму без должных атрибутов

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб получил форму без необходимых атрибутов. Красно-белым приходится доделывать комплект к каждому матчу.

«Форму мы доделываем, то есть она пришла без тех атрибутов, с которыми должна прийти. У нас есть комплект формы, к каждой игре его готовим. Да, это форма от Nike, мы ее получили, ею пользуемся», — цитирует Мележикова ТАСС.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах. Лидером турнира является «Зенит» с 42 очками.