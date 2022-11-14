Мележиков рассказал, что «Спартак» получил футбольную форму без должных атрибутов
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб получил форму без необходимых атрибутов. Красно-белым приходится доделывать комплект к каждому матчу.
«Форму мы доделываем, то есть она пришла без тех атрибутов, с которыми должна прийти. У нас есть комплект формы, к каждой игре его готовим. Да, это форма от Nike, мы ее получили, ею пользуемся», — цитирует Мележикова ТАСС.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах. Лидером турнира является «Зенит» с 42 очками.
Источник: https://tass.ru/sport/16313837
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|5
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|
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|
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|
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|4
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|10
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|3
|4
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|13
|
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|3
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
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Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
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|3.03
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ЖК
|Г
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Оренбург
|14
|
|
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Спартак
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|
|
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Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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|К
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