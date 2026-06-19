Шварц: «Мы с Карпиным находимся в контакте. Для меня важно, что он главный тренер сборной России»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц заявил, что находится в контакте с Валерием Карпиным, возглавляющим сборную России.

В ноябре 2025 года Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Специалист решил сосредоточиться на работе в национальной команде.

— Знаете ли вы Карпина?

— Мы с Карпиным находимся в контакте. Для меня важно, что он главный тренер сборной России.

— Насколько сильно вы следили за молодежью, что можете сказать об академии «Динамо»?

— На протяжении двух дней отмечу что игроки хорошо подкованы технически. Хорошая тактическая выучка. Академия проделывает колоссальный объем работы. Как главный тренер, буду давать игрокам возможность пробиваться в состав.

У Динамо очень талантливая молодежь. Наша философия подтягивать молодых игроков.

— Насколько большая заявка игроков вам нужна?

— Важно анализировать, уважать контракты игроков. Уверен, мы найдем идеальную формулу количества футболистов, которая позволит выигрывать матчи. Нужно чтобы каждый мог сыграть и имел возможность проявить себя. Все эти моменты будем проговаривать с советом директоров команды.

— Что вы думаете о стандартах?

— Тренер по стандартам Андрей Панов в прошлом сезоне проделал хорошую работу в команде Гусева. Это видно по статистике. Андрей также будет задействовал и вовлечен в работу на стандартах.

— Какая разница между футболом в США и в России?

— Мы играли в финале, там немного отличается схема проведения чемпионата. На тот момент выиграли конференцию. Большое внимание обращается на индивидуальное качество игроков. Интенсивность другая. В РПЛ она больше. Плюс культура абсолютно другая, — сказал Шварц.

22 мая «Динамо» объявило о возвращении Шварца на пост главного тренера команды. 47-летний специалист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года.