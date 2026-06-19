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19 июня, 16:05

Шварц: «Мы с Карпиным находимся в контакте. Для меня важно, что он главный тренер сборной России»

Микеле Антонов
Корреспондент
Федор Носов

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц заявил, что находится в контакте с Валерием Карпиным, возглавляющим сборную России.

В ноябре 2025 года Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Специалист решил сосредоточиться на работе в национальной команде.

— Знаете ли вы Карпина?

— Мы с Карпиным находимся в контакте. Для меня важно, что он главный тренер сборной России.

— Насколько сильно вы следили за молодежью, что можете сказать об академии «Динамо»?

— На протяжении двух дней отмечу что игроки хорошо подкованы технически. Хорошая тактическая выучка. Академия проделывает колоссальный объем работы. Как главный тренер, буду давать игрокам возможность пробиваться в состав.

У Динамо очень талантливая молодежь. Наша философия подтягивать молодых игроков.

— Насколько большая заявка игроков вам нужна?

— Важно анализировать, уважать контракты игроков. Уверен, мы найдем идеальную формулу количества футболистов, которая позволит выигрывать матчи. Нужно чтобы каждый мог сыграть и имел возможность проявить себя. Все эти моменты будем проговаривать с советом директоров команды.

— Что вы думаете о стандартах?

— Тренер по стандартам Андрей Панов в прошлом сезоне проделал хорошую работу в команде Гусева. Это видно по статистике. Андрей также будет задействовал и вовлечен в работу на стандартах.

— Какая разница между футболом в США и в России?

— Мы играли в финале, там немного отличается схема проведения чемпионата. На тот момент выиграли конференцию. Большое внимание обращается на индивидуальное качество игроков. Интенсивность другая. В РПЛ она больше. Плюс культура абсолютно другая, — сказал Шварц.

22 мая «Динамо» объявило о возвращении Шварца на пост главного тренера команды. 47-летний специалист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года.

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Валерий Карпин
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ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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