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Источник: внедрение Fan ID на матчи Кубка произойдет не раньше 2027 года

Fan ID на матчах FONBET Кубка России может произойти не раньше 2027 года. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«Вопрос использования карты болельщика на матчах Пути РПЛ Кубка России обсуждается. Если решение примут, то внедрение системы произойдет не раньше 2027 года», — отметил источник.

Ранее 19 июня Sport Baza и объединение болельщиков «Зенита» под названием «Ландскрона» сообщили, что Fan ID будет введен в Кубке России с нового сезона на домашних матчах клубов РПЛ. 16 июня об этом писал «РБ Спорт».

24 мая система Fan ID была задействована на суперфинале Кубка между «Спартаком» и «Краснодаром» 1:1 (4:3 пен.).

Закон о введении карты болельщика на матчах РПЛ вступил в силу 1 июня 2022 года.

Источник: РИА «Новости»
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