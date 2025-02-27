Хуан Кастильо: «Не считал, что в России бегают медведи и все пьют водку»

Колумбийский защитник «Пари НН» Хуан Кастильо рассказал, что знал о том, как живется в России, до перехода в нижегородский клуб.

«Я не считал, что в России бегают медведи и все пьют водку, потому что у меня имеется определенный опыт общения с русскими. У меня есть несколько русских друзей в Нью-Йорке. Отличные ребята, они как раз и рассказали мне о стране, хвалили ее. Из первых впечатлений о стране могу отметить морозы, уже успел промерзнуть», — цитирует Кастильо «РБ Спорт».

22-летний колумбиец перешел в «Пари НН» 18 января 2025 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 500 тысяч евро.