Генеральный директор «Химок» — о требовании РЖД: «Спор хозяйствующих субъектов, никаких проблем»

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о требовании РЖД оплатить 651 тысячу рублей за аренду вагонов, которые были использованы подмосковным клубом для выездов в Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж.

«Это спор хозяйствующих субъектов, никаких проблем. Давайте дождемся решения. Это абсолютно нормальная история», — сказал Брехов «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Sport Baza» сообщил, что «Химки» внесли предоплату за использование вагонов, но не выплатили полную стоимость.

По информации источника, компания РЖД подала иск в арбитражный суд для разрешения спора.