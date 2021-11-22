Наумов отреагировал на назначение Хачатурянца на пост президента РПЛ: «Человек подготовлен к этой работе»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Ашот Хачатурянц избран новым президентом РПЛ.

«Я не очень хорошо его знаю. Но судя по его действиям, человек подготовлен к этой работе. Это вдумчивый мужчина. Мне кажется, это неплохой вариант, когда избирают человека, знакомого с российским футболом. Чтобы вывести лигу из кризиса нужно время. Это длительный процесс. Если он не будет устраивать революции, то мы постепенно будем выходить из кризиса. Нужно действовать планомерно. Я с удовольствием поддерживаю эту кандидатуру», — сказал Наумов «СЭ».

Хачатурянц сменил на этом посту Сергея Прядкина, который руководил лигой с 2007 по 2021 годы.

Таким образом, Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ. Ранее этот пост занимали Прядкин, Виталий Мутко, Виталий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин, а также Михаил Воронцов.