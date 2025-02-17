Хомуха объяснил возможный срыв трансфера Лоррана в ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением о потенциальном переходе форварда «Фламенго» Лоррана в армейский клуб.
«Речь же идет не о «Зените», который способен в два раза поднять условия контракта. Если бы у ЦСКА были такие условия, как у «Зенита», то этот футболист точно был бы в команде. Армейцы не могут позволить себе такие траты и увеличивать предложения в два раза. Поэтому и возникают такие моменты», — цитирует Хомуху legalbet.
Ранее во «Фламенго» заявили «СЭ», что трансфер Лоррана в ЦСКА сорвался.
Лорран в этом сезоне принял участие в 4 матчах «Фламенго». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 12 миллионов евро.
Источник: legalbet.ru
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|
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|
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|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
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|30
|6
|5
|19
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
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|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
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|
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Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|
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Локомотив
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