Хомуха объяснил возможный срыв трансфера Лоррана в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением о потенциальном переходе форварда «Фламенго» Лоррана в армейский клуб.

«Речь же идет не о «Зените», который способен в два раза поднять условия контракта. Если бы у ЦСКА были такие условия, как у «Зенита», то этот футболист точно был бы в команде. Армейцы не могут позволить себе такие траты и увеличивать предложения в два раза. Поэтому и возникают такие моменты», — цитирует Хомуху legalbet.

Ранее во «Фламенго» заявили «СЭ», что трансфер Лоррана в ЦСКА сорвался.

Лорран в этом сезоне принял участие в 4 матчах «Фламенго». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 12 миллионов евро.