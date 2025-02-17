Лещенко надеется, что «Динамо» закончит сезон в тройке: «Не вижу второго и первого места»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от возобновления сезона РПЛ.

«Думаю, если мы будем в тройке по итогам сезона, это будет прекрасно. Не вижу никакого второго и первого места. «Зенит» выглядит гораздо лучше, «Спартак» прибавил. Борьба будет острая. Боюсь, что «Динамо» потеряет очки в матчах с командами-середняками», — сказал Лещенко «СЭ».

После 18 туров «Динамо» с 35 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице.