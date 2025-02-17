Первак считает, что Зиньковский сможет перезапустить карьеру в «Крыльях Советов»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал возможный переход полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в «Крылья Советов».

«Если честно, Зиньковского уже давно нужно было там соединить с разного рода футболистами, с кем он раньше учился, работал в юниорах, где он постигал это всё. Наверное, даже лучше было бы не в «Крылья», а в «Локомотив», где есть Сарвели и Пиняев, чтобы восстановить связки. Но, видимо, «Локомотив» пока не видит его там. Может быть, Зиньковский и сумеет перезапустить карьеру в «Крыльях». Там тоже есть тренер, который умеет работать с молодыми. Хороший тренер, средний состав, который может с любым сыграть. И там Зиньковский может быть одним из лидеров», — цитирует Первака Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что 28-летний игрок может перейти из «Спартака» в «Крылья» на правах аренды.

Зиньковский выступает за «Спартак» с лета 2022 года. За это время он провел за клуб 87 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.