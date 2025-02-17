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Первак считает, что Зиньковский сможет перезапустить карьеру в «Крыльях Советов»

Сергей Ярошенко

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал возможный переход полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в «Крылья Советов».

«Если честно, Зиньковского уже давно нужно было там соединить с разного рода футболистами, с кем он раньше учился, работал в юниорах, где он постигал это всё. Наверное, даже лучше было бы не в «Крылья», а в «Локомотив», где есть Сарвели и Пиняев, чтобы восстановить связки. Но, видимо, «Локомотив» пока не видит его там. Может быть, Зиньковский и сумеет перезапустить карьеру в «Крыльях». Там тоже есть тренер, который умеет работать с молодыми. Хороший тренер, средний состав, который может с любым сыграть. И там Зиньковский может быть одним из лидеров», — цитирует Первака Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что 28-летний игрок может перейти из «Спартака» в «Крылья» на правах аренды.

Зиньковский выступает за «Спартак» с лета 2022 года. За это время он провел за клуб 87 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.

Источник: Vprognoze.ru
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Антон Зиньковский
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
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Динамо Мх

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П
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Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

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