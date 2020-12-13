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Хохлов: «Судьи не должны отмалчиваться. Пусть объясняют логику своих решений»

12:15
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Экс-главный тренер «Динамо» высказался о проблеме судейства в РПЛ.

— На Дугласе Сантосе в матче «Зенит» — «Динамо» пенальти был?

— Разумеется. Уже после того, как бразилец отдал пас, Паршивлюк въехал в его ногу. По современным правилам — железный 11-метровый. Это раньше такие эпизоды по-разному трактовали. Мол, сбили футболиста, когда он уже потерял мяч, значит, можно пенальти не назначать. Но сейчас у судьи нет шансов «замылить» подобный момент. К тому же появился ВАР.

— Хотя субботний матч в Волгограде показал, что и видеоарбитры от ошибок не спасают.

— Согласен. Там арбитр обязан был поставить пенальти в ворота «Ротора» за игру рукой. Вообще, на мой взгляд, когда речь идет о резонансных эпизодах, повлиявших на результат матча, судьи не должны отмалчиваться. Пусть объясняют логику своих решений! А то ее порой никто не в силах понять. (Александр Кружков)

Полностью интервью Дмитрия Хохлова — на сайте «СЭ»

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