Хохлов: «Мне больше импонирует поведение на бровке Николича, нежели Тедеско»

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о чемпионской гонке в Тинькофф РПЛ.

«Фаворита в борьбе за второе место я не вижу. Каждая из перечисленных команд в оставшихся турах может вырвать второе место. В том числе «Динамо» и «Рубин», хотя такого опыта у них заметно меньше. Если выбирать между «Спартаком» и «Локомотивом», то мне ближе красно-зеленые. Я за них играл, моя частичка осталась там. Плюс мне больше импонирует поведение на бровке Николича, нежели Тедеско», — цитирует Хохлова «Известия».

После 25 туров чемпионата России лидером турнирной таблице является «Зенит» (54), второе место занимает «Спартак» (47), на третьей строчке — «Локомотива» (46).