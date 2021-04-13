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Гершкович высказался о прогрессе «Рубина» при Слуцком

11:52
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Экс-тренер сборной России Михаил Гершкович высказался о результатах казанского «Рубина» в чемпионате России.

«При Слуцком «Рубин» добился существенного прогресса, руководители команды сделали правильный выбор в пользу отечественного специалиста. Тот факт, что сейчас команда претендует на медали, во многом его заслуга. Все-таки подбор футболистов довольно средний. Радует, что у Слуцкого длительный контракт с казанцами, уверен, что он еще выстроит команду, которая будет бороться за золото», — цитирует «Известия» Гершковича.

После 25 туров РПЛ в активе «Рубина» 43 очка — это лучший показатель для клуба с сезона 2014/15.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1150413/vladislav-zimagulov/sem-raz-v-otryv-smozhet-li-kto-ostanovit-zenit-v-rpl

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