Гершкович высказался о прогрессе «Рубина» при Слуцком

Экс-тренер сборной России Михаил Гершкович высказался о результатах казанского «Рубина» в чемпионате России.

«При Слуцком «Рубин» добился существенного прогресса, руководители команды сделали правильный выбор в пользу отечественного специалиста. Тот факт, что сейчас команда претендует на медали, во многом его заслуга. Все-таки подбор футболистов довольно средний. Радует, что у Слуцкого длительный контракт с казанцами, уверен, что он еще выстроит команду, которая будет бороться за золото», — цитирует «Известия» Гершковича.

После 25 туров РПЛ в активе «Рубина» 43 очка — это лучший показатель для клуба с сезона 2014/15.