Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о смерти врача московского «Динамо» Александра Ярдошвили.

«Приношу соболезнования его семье и близким. Буквально вчера созвонились и очень хорошо побеседовали с ним и Александром Родионовым (оба — врачи «Динамо» — прим. «СЭ»). Спрашивали, как мое здоровье, общались, шутили. Мне не верится, Александр Эдуардович был настоящий профессионал своего дела. Всегда был на позитиве, поддерживал, прикалывался. Не по возрасту шутил какие-то вещи. Он был современный, в общении с ним не замечали разницу в возрасте. Сложно что-то говорить», — сказал Глушаков «СЭ».

13 апреля на своем официальном сайте московское «Динамо» сообщило о смерти врача команды Александра Ярдошвили на 67-м году жизни.

Ярдошвили работал в московском клубе с 2016-го года. На протяжении 14 лет (с 1998-го по 2012-й годы) он трудился в сборной России по футболу.

(Владимир Пушкарев)