РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Хочу вернуть тот «Спартак», который все любят». Первое интервью Кокорина в качестве игрока «Спартака»

12:42
Александр Кокорин.
Александр Кокорин.
Теги:

Новичок «Спартака» Александр Кокорин поделился первыми эмоциями после официально представления в качестве игрока московского клуба.

— Ощущения отличные. Провел уже пару тренировок, — рассказал Кокорин в интервью YouTube-каналу красно-белых. — Все супер. Спасибо большое руководству клуба, команде за такой прием. За то, что все так быстро прошло: подписал и уже в деле. Готовимся к первой игре.

Все вспоминают те мои старые слова. У моих бывших команд всегда было соперничество со «Спартаком». И та детская обида, которая была очень давно... Наверное, это было глупо. Я здесь, я хочу играть.

Я рад, что у меня есть контракт на долгие годы со «Спартаком». Знаю, чего хочу. Пришел, чтобы помочь «Спартаку» вернуть ту команду, которую все хотят видеть. Побеждать и вернуть ту команду, которую все хотят видеть, который все любят.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=N1ge1fSq6AE&feature=youtu.be

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
22
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Материалы сюжета: Кокорин и «Спартак»




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир