«Хочу вернуть тот «Спартак», который все любят». Первое интервью Кокорина в качестве игрока «Спартака»

Новичок «Спартака» Александр Кокорин поделился первыми эмоциями после официально представления в качестве игрока московского клуба.

— Ощущения отличные. Провел уже пару тренировок, — рассказал Кокорин в интервью YouTube-каналу красно-белых. — Все супер. Спасибо большое руководству клуба, команде за такой прием. За то, что все так быстро прошло: подписал и уже в деле. Готовимся к первой игре.

Все вспоминают те мои старые слова. У моих бывших команд всегда было соперничество со «Спартаком». И та детская обида, которая была очень давно... Наверное, это было глупо. Я здесь, я хочу играть.

Я рад, что у меня есть контракт на долгие годы со «Спартаком». Знаю, чего хочу. Пришел, чтобы помочь «Спартаку» вернуть ту команду, которую все хотят видеть. Побеждать и вернуть ту команду, которую все хотят видеть, который все любят.