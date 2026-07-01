Нино о своем будущем в «Зените»: «Остаюсь ли я? Да... Никогда не могу говорить на сто процентов»
Защитник «Зенита» Нино ответил «СЭ» на вопрос о своем будущем в клубе.
Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе 29-летнего бразильца в «Флуминенсе».
— Вы остаетесь в «Зените»?
— Не знаю... да!
— Да?
— Да.
— Сто процентов?
— Никогда не могу говорить на сто процентов.
Нино выступает за «Зенит» с января 2024 года. В сезоне-2025/26 футболист принял участие в 32 матчах команды во всех турнирах, забил 1 гол, сделал 2 результативные передачи и получил 3 желтые карточки. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2028 года.
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
|0
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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|- : -
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
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|Рубин – Краснодар
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|00:00
|Акрон – Зенит
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|26.07
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|Факел – Динамо Мх
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