Нино о своем будущем в «Зените»: «Остаюсь ли я? Да... Никогда не могу говорить на сто процентов»

Защитник «Зенита» Нино ответил «СЭ» на вопрос о своем будущем в клубе.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе 29-летнего бразильца в «Флуминенсе».

— Вы остаетесь в «Зените»?

— Не знаю... да!

— Да?

— Да.

— Сто процентов?

— Никогда не могу говорить на сто процентов.

Нино выступает за «Зенит» с января 2024 года. В сезоне-2025/26 футболист принял участие в 32 матчах команды во всех турнирах, забил 1 гол, сделал 2 результативные передачи и получил 3 желтые карточки. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2028 года.