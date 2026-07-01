Источник: Слот станет новым главным тренером сборной Нидерландов

Бывший тренер «Фейеноорда» и «Ливерпуля» Арне Слот возглавит сборную Нидерландов, сообщает Nos Sport.

30 июня Нидерланды проиграли Марокко (1:1, пенальти 2:3) в 1/16 финала ЧМ-2026 и вылетели из турнира.

После поражения от африканской команды свой пост покинул главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман. Об этом 63-летний специалист объявил в соцсетях.

Куман во второй раз в карьере возглавил сборную Нидерландов в 2023 году. До этого он работал с национальной командой с 2018 по 2020 год.

По данным источника, новым главным тренером сборной может стать 47-летний Арне Слот. Последним местом работы специалиста был «Ливерпуль». Он возглавлял команду с 1 июля 2024 по 30 мая 2026 года. Под руководством голландца «Ливерпуль» выиграл АПЛ в сезоне-2024/25.