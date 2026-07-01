Орлов: «Глушенков будет смотреть ЧМ, начиная с полуфиналов. Какой-то снобизм...»

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» пожурил нападающего «Зенита» Максима Глушенкова за его высказывания о ЧМ-2026.

«В общем, все самое интересное на ЧМ только начинается. И здесь я совсем не понял Максима Глушенкова, который в интервью «СЭ» заявил, что, возможно начнет смотреть турнир только с полуфиналов. Ну как это? Он наоборот должен по возможности смотреть все игры, учиться, сопоставлять, смотреть, как люди открываются, ставят корпус, как бегут и так далее. А он... Это снобизм какой-то! Пока еще молод», — рассказал Орлов в интервью «СЭ».

В сезоне-2025/26 Глушенков забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 34 матчах «Зенита».