Орлов: «Мне смешно, когда слышу, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ»

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» выразил мнение, что российских футболистов часто незаслуженно сватают в серьезные европейские клубы.

«Нужно внимательнее относиться к новостям в интернете, трансферным слухам. Возможно, это просто чьи-то игры. Батракова сватали в «ПСЖ». При всем к нему уважении, вы можете представить, что Алексей выиграет конкуренцию у Витиньи или Жоао Невеша? Та же история и с Кисляком. Перестаньте их захваливать!

Много раз писали об интересе к Сперцяну со стороны европейских клубов. А он в итоге уезжает в Саудовскую Аравию.

Да, все эти игроки выделяются в РПЛ. Но каков сейчас уровень нашей лиги? Мы же не играем в еврокубках.

А все эти рассуждения о том, что сборная России вышла бы из группы на этом чемпионате мира? Да я просто смеюсь над ними! Как можно такое заявлять? Пока мы не проверим свои силы в официальных турнирах, не стоит даже и заикаться о шансах на ЧМ.

Мы сейчас, увы, далеки от мирового футбола, от звезд, которые за сезон проводят по 60-70 матчей. Мы же играем 30-40 и еще устаем... Футболисты иногда просят дать им передышку и не выпускать на Кубок! Отсюда и такие проблемы с физической готовностью. Не те нагрузки, не та интенсивность. Отсюда и такой травматизм. Все упирается в учебно-тренировочный процесс. Давайте не заниматься лозунгами, а ходить по земле.

А когда человек заявляет, что его в футболе ничем не удивишь и что он будет смотреть ЧМ, начиная с полуфиналов... Годы пройдут — он все поймет», — рассказал Орлов в интервью «СЭ».

Алексей Батраков играет за главную команду «Локомотива» с января 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 в 36 матчах полузащитник забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего игрока в 28 миллионов евро.

Эдуард Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 результативных передач в 42 матчах за «быков» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 25 миллионов евро.