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Орлов: «Мне смешно, когда слышу, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» выразил мнение, что российских футболистов часто незаслуженно сватают в серьезные европейские клубы.

«Нужно внимательнее относиться к новостям в интернете, трансферным слухам. Возможно, это просто чьи-то игры. Батракова сватали в «ПСЖ». При всем к нему уважении, вы можете представить, что Алексей выиграет конкуренцию у Витиньи или Жоао Невеша? Та же история и с Кисляком. Перестаньте их захваливать!

Много раз писали об интересе к Сперцяну со стороны европейских клубов. А он в итоге уезжает в Саудовскую Аравию.

Да, все эти игроки выделяются в РПЛ. Но каков сейчас уровень нашей лиги? Мы же не играем в еврокубках.

А все эти рассуждения о том, что сборная России вышла бы из группы на этом чемпионате мира? Да я просто смеюсь над ними! Как можно такое заявлять? Пока мы не проверим свои силы в официальных турнирах, не стоит даже и заикаться о шансах на ЧМ.

Мы сейчас, увы, далеки от мирового футбола, от звезд, которые за сезон проводят по 60-70 матчей. Мы же играем 30-40 и еще устаем... Футболисты иногда просят дать им передышку и не выпускать на Кубок! Отсюда и такие проблемы с физической готовностью. Не те нагрузки, не та интенсивность. Отсюда и такой травматизм. Все упирается в учебно-тренировочный процесс. Давайте не заниматься лозунгами, а ходить по земле.

А когда человек заявляет, что его в футболе ничем не удивишь и что он будет смотреть ЧМ, начиная с полуфиналов... Годы пройдут — он все поймет», — рассказал Орлов в интервью «СЭ».

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Алексей Батраков играет за главную команду «Локомотива» с января 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 в 36 матчах полузащитник забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего игрока в 28 миллионов евро.

Эдуард Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 результативных передач в 42 матчах за «быков» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

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Алексей Батраков
Матвей Кисляк
Эдуард Сперцян
РПЛ
Геннадий Орлов
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«Рубин» подписал экс-защитника Медиалиги Игнатьева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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