Орлов: «Мне смешно, когда слышу, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ»
Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» выразил мнение, что российских футболистов часто незаслуженно сватают в серьезные европейские клубы.
«Нужно внимательнее относиться к новостям в интернете, трансферным слухам. Возможно, это просто чьи-то игры. Батракова сватали в «ПСЖ». При всем к нему уважении, вы можете представить, что Алексей выиграет конкуренцию у Витиньи или Жоао Невеша? Та же история и с Кисляком. Перестаньте их захваливать!
Много раз писали об интересе к Сперцяну со стороны европейских клубов. А он в итоге уезжает в Саудовскую Аравию.
Да, все эти игроки выделяются в РПЛ. Но каков сейчас уровень нашей лиги? Мы же не играем в еврокубках.
А все эти рассуждения о том, что сборная России вышла бы из группы на этом чемпионате мира? Да я просто смеюсь над ними! Как можно такое заявлять? Пока мы не проверим свои силы в официальных турнирах, не стоит даже и заикаться о шансах на ЧМ.
Мы сейчас, увы, далеки от мирового футбола, от звезд, которые за сезон проводят по 60-70 матчей. Мы же играем 30-40 и еще устаем... Футболисты иногда просят дать им передышку и не выпускать на Кубок! Отсюда и такие проблемы с физической готовностью. Не те нагрузки, не та интенсивность. Отсюда и такой травматизм. Все упирается в учебно-тренировочный процесс. Давайте не заниматься лозунгами, а ходить по земле.
А когда человек заявляет, что его в футболе ничем не удивишь и что он будет смотреть ЧМ, начиная с полуфиналов... Годы пройдут — он все поймет», — рассказал Орлов в интервью «СЭ».
Алексей Батраков играет за главную команду «Локомотива» с января 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 в 36 матчах полузащитник забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего игрока в 28 миллионов евро.
Эдуард Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 результативных передач в 42 матчах за «быков» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 25 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1