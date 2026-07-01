Семак — о Фелипе Аугусто: «Игрок, который может закрыть три позиции»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил новичка команды нападающего Фелипе Аугусто.

«Фелипе провел хороший последний сезон, особенно вторую часть. Начинал карьеру нападающим, затем его использовали правым вингером и вторым нападающим. Это игрок, который может закрыть три позиции. У него хорошее движение, он быстрый и работоспособный», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Также тренер отметил, что 22-летнему форварду потребуется время на адаптацию в «Зените». По словам Семака, большое количество бразильцев в команде поможет футболисту быстрее привыкнуть к новым условиям.

О трансфере игрока из «Трабзонспора» петербургский клуб объявил 29 июня. В сезоне-2025/26 на его счету 40 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами.