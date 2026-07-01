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Семак — о Фелипе Аугусто: «Игрок, который может закрыть три позиции»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил новичка команды нападающего Фелипе Аугусто.

«Фелипе провел хороший последний сезон, особенно вторую часть. Начинал карьеру нападающим, затем его использовали правым вингером и вторым нападающим. Это игрок, который может закрыть три позиции. У него хорошее движение, он быстрый и работоспособный», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Также тренер отметил, что 22-летнему форварду потребуется время на адаптацию в «Зените». По словам Семака, большое количество бразильцев в команде поможет футболисту быстрее привыкнуть к новым условиям.

О трансфере игрока из «Трабзонспора» петербургский клуб объявил 29 июня. В сезоне-2025/26 на его счету 40 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами.

Источник: ФК «Зенит»
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Сергей Семак
Фелипе Аугусто
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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