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Орлов о Фелипе Аугусто: «Если у «Зенита» есть деньги, почему бы не купить перспективного нападающего?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» оценил перспективы нападающего Фелипе Аугусто, которого подписал «Зенит».

29 июня сине-бело-голубые объявили о трансфере бразильского форварда.

«Теперь о «Зените». В понедельник клуб презентовал новичка — 22-летнего бразильца Фелипе Аугусто. У него был хороший сезон в Турции, забил 13 голов в чемпионате. Левша. Взял себе 9-й номер. Он как раз и будет играть «девятку». Надеюсь, сможет выйти на поле против «Спартака» в Суперкубке.

Скептики считают, что питерцы за него переплатили? Думаю, селекционный отдел довольно долго изучал нападающего, взвешивал все за и против. Не забывайте, что в РПЛ сейчас непросто заманить серьезного исполнителя. Мы же исключены из еврокубков. Не все горят желанием здесь выступать. Приходится переплачивать. И потом: если у «Зенита» есть такие средства, почему бы не заплатить за перспективного футболиста?

Выиграет ли Фелипе конкуренцию у Соболева? Постойте. Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов дал понять, что в клубе появятся еще игроки в группу атаки. Давайте наберемся терпения. Возможно, это будет не центральный нападающий. Ясно же, что тот же Андрей Мостовой не выдерживает конкуренции. Посмотрим», — рассказал Орлов в интервью «СЭ».

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До перехода в «Зенит» Фелипе Аугусто выступал за «Трабзонспор» к которому присоединился в июле 2025 года. В 40 матчах сезона-2025/26 он забил 15 голов. До турецкой команды форвард выступал за «Серкль Брюгге» и «Коринтианс».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

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Фелипе Аугусто
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Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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