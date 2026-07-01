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БЕТСИТИ и «Балтика» завершили сотрудничество

За этот период «Балтика» под руководством Андрея Талалаева одержала победу в Первой лиге сезона-2024/25 и получила право на выход в РПЛ. В прошлом сезоне калининградцы заняли рекордное для себя шестое место в РПЛ. В рамках сотрудничества БЕТСИТИ и «Балтика» реализовали множество совместных проектов:

— празднование победы в Первой лиге с чемпионским парадом на теплоходе «БЕТСИТИход» и световое шоу на фасаде кафедрального собора в Калининграде;

— проведение БЕТСИТИ Кубка Морского боя с разработкой уникальной игровой формы в стилистике настольной игры и вручением кубка за победу в турнире;

- съемки шоу Cappuccino&Catenaccio с участием главного тренера «Балтики» Талалаева;

— организация турнира по выходам 1х1 с амбассадором БЕТСИТИ Эльханом Салаховым;

— организация матч-деев, проведение промоакций, розыгрышей призов и подарков для болельщиков, а также производство совместных роликов и многое другое.

Стороны выполнили все обязательства по действующему контракту.

«Для нас сотрудничество с «Балтикой» было по-настоящему важным и плодотворным. За это время мы реализовали множество классных проектов: вместе праздновали чемпионство в Первой лиге, проводили совместные промоакции, снимали ролики, радовали болельщиков розыгрышами и яркими матч-деями. И конечно, вишенкой на торте стала победа команды в БЕТСИТИ Кубке Морского боя — это был уникальный турнир, который добавил интриги в РПЛ, а трофей, который мы с радостью вручили команде, навсегда останется в истории «Балтики». Было приятно ощущать себя частью команды, и мы благодарим клуб и его фанатов за этот незабываемый опыт и желаем «Балтике» новых побед!» — заявила генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова.

«Футбольный клуб «Балтика» благодарит БЕТСИТИ за совместную работу. Вместе мы прошли интересный путь, который навсегда останется в истории Калининградского футбола. Наше партнерство подарило много событий и эмоций болельщикам «Балтики», а БЕТСИТИ, уверены, яркий опыт в рамках работы в Янтарном крае. Благодарим БЕТСИТИ и желаем успехов в дальнейшей работе», — высказался генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов.

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БЕТСИТИ стал титульным партнером Amateur League

Виктор Са покинул «Краснодар»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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