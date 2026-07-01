БЕТСИТИ и «Балтика» завершили сотрудничество
За этот период «Балтика» под руководством Андрея Талалаева одержала победу в Первой лиге сезона-2024/25 и получила право на выход в РПЛ. В прошлом сезоне калининградцы заняли рекордное для себя шестое место в РПЛ. В рамках сотрудничества БЕТСИТИ и «Балтика» реализовали множество совместных проектов:
— празднование победы в Первой лиге с чемпионским парадом на теплоходе «БЕТСИТИход» и световое шоу на фасаде кафедрального собора в Калининграде;
— проведение БЕТСИТИ Кубка Морского боя с разработкой уникальной игровой формы в стилистике настольной игры и вручением кубка за победу в турнире;
- съемки шоу Cappuccino&Catenaccio с участием главного тренера «Балтики» Талалаева;
— организация турнира по выходам 1х1 с амбассадором БЕТСИТИ Эльханом Салаховым;
— организация матч-деев, проведение промоакций, розыгрышей призов и подарков для болельщиков, а также производство совместных роликов и многое другое.
Стороны выполнили все обязательства по действующему контракту.
«Для нас сотрудничество с «Балтикой» было по-настоящему важным и плодотворным. За это время мы реализовали множество классных проектов: вместе праздновали чемпионство в Первой лиге, проводили совместные промоакции, снимали ролики, радовали болельщиков розыгрышами и яркими матч-деями. И конечно, вишенкой на торте стала победа команды в БЕТСИТИ Кубке Морского боя — это был уникальный турнир, который добавил интриги в РПЛ, а трофей, который мы с радостью вручили команде, навсегда останется в истории «Балтики». Было приятно ощущать себя частью команды, и мы благодарим клуб и его фанатов за этот незабываемый опыт и желаем «Балтике» новых побед!» — заявила генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова.
«Футбольный клуб «Балтика» благодарит БЕТСИТИ за совместную работу. Вместе мы прошли интересный путь, который навсегда останется в истории Калининградского футбола. Наше партнерство подарило много событий и эмоций болельщикам «Балтики», а БЕТСИТИ, уверены, яркий опыт в рамках работы в Янтарном крае. Благодарим БЕТСИТИ и желаем успехов в дальнейшей работе», — высказался генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1