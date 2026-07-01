Семак считает, что Вендел смог бы помочь сборной Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, смог бы ли полузащитник команды Вендел помочь сборной Бразилии на чемпионате мира-2026.

«По его качествам и возможностям это игрок, который бы не выпадал. Он практически не теряет мячи в простых ситуациях, имеет хороший объем и скорость, может обострять. Думаю, он мог бы пригодиться», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

В 1/8 финала ЧМ-2026 бразильцы сыграют со сборной Норвегии. Встреча пройдет 5 июля и начнется в 23.00 по московскому времени.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В сезоне-2025/26 28-летний футболист провел 30 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. На счету Вендела ни одного матча за сборную Бразилии.