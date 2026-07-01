«Рубин» продлил контракт с вратарем Нигматуллиным

«Рубин» объявил о продлении контракта с вратарем Артуром Нигматуллиным.

Новое соглашение между казанским клубом и 35-летним голкипером рассчитано до конца июня 2027 года.

Россиянин выступает за «Рубин» с 2024 года. За это время он провел за команду 14 матчей во всех турнирах, пропустил 20 мячей и 2 встречи отыграл на ноль.