Орлов: «Зенит» и Тюкавин — нереальная история»

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» заявил о том, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин не перейдет в «Зенит».

27 июня председатель правления «Зенита» Константин Зырянов подтвердил интерес сине-бело-голубых к 24-летнему форварду.

«Завершена ли история с попытками подписать динамовца Тюкавина? Слушайте, я вообще не понимаю и не знаю, когда и почему она началась. Кто ее так раздул?

Да, была одна фраза Константина: пусть решает клуб. Ну хорошо. Вы можете себе представить, чтобы москвичи продали даже за приличные деньги своего ведущего футболиста? Вы смеетесь, что ли? В команду вернулся Шварц, при котором и раскрылся Тюкавин. Откуда берутся эти слухи...

На мой взгляд, Тюкавин и «Зенит» — нереальная история. Да и зачем это все? Я считаю футбол явлением социальным, объединяющим. А тут опять возникнет вражда между болельщиками...

Тюкавин — олицетворение нынешнего «Динамо». И вдруг он уходит в «Зенит»?! Ну вы чего? Руководители московского клуба — самоубийцы? Болельщики им никогда не простят этой продажи! Разве не так? Зачем разжигать такие страсти?

Кто-то приведет примеры Дзюбы и Соболева. Но там была другая ситуация. «Спартак» сам, по сути, за них уже не особо держался, отказался от них», — рассказал Орлов в интервью «СЭ».

В сезоне-2025/26 Тюкавин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.