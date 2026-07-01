БЕТСИТИ стал титульным партнером Amateur League

Партнерство с одной из крупнейших любительских лиг России по футболу стартует с 1 июля.

В рамках соглашения БЕТСИТИ появится в нейминге лиги и турнира. Также по договору БЕТСИТИ станет официальным партнером медиакоманды FC ARS, логотип букмекера появится на игровой форме.





Стороны в рамках соглашения планируют различные промоакции и розыгрыши призов и подарков.