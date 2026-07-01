Черчесов о вылете сборной Нидерландов с ЧМ-2026: «Не понимаю критики в адрес Кумана»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке для «СЭ» прокомментировал вылет сборной Нидерландов с чемпионата мира-2026.

30 июня Нидерланды проиграли Марокко в серии пенальти (1:1, 2:3) в 1/16 финала ЧМ-2026 и покинули турнир.

«Вылет сборной Нидерландов для меня тоже не стал какой-то сенсацией. У них получился неплохой матч против Марокко. Африканская команда очень хорошая, она демонстрирует это уже на нескольких турнирах, в том числе на Кубке Африки. У Нидерландов интересная команда с качественными игроками, но их вылет с турнира не вызвал у меня удивления. Две сильных сборных встретились на стадии плей-офф, кто-то должен был покинуть турнир. В серии пенальти все и решилось», — сказал Черчесов «СЭ».

После поражения от Марокко свой пост покинул главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман. Об этом 63-летний специалист объявил в соцсетях.