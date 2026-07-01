Виктор Са покинул «Краснодар»

Бразильский нападающий Виктор Са покинул «Краснодар» после завершения действующего контракта, сообщила пресс-служба клуба.

Футболист выступал за «Краснодар» с 22 февраля 2024 года. В сезоне-2025/26 он забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в 31 матче. Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего вингера в 2,50 миллиона евро.

В сезоне-2025/26 «Краснодар» набрал 66 очков и занял второе место в турнирной таблице РПЛ.