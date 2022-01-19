Смородская резко отреагировала на презентацию игрока ЦСКА: «Я бы строго наказала за такое»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре в разговоре с «СЭ» отреагировала на презентацию турецкого полузащитника Юсуфа Языджи пресс-службой ЦСКА.

«Это очень некрасивый акт. Пресс-служба должна была думать об этом. Это совершенно недопустимые намеки. Игрок приезжает играть в клуб, а его личная жизнь остается за бортом. А они все перемешали и поступили очень некрасиво. Каждый руководитель решает сам, какие последствия будут за те или иные действия. Я бы строго наказала за такое», — сказала Смородская «СЭ».

В видеоролике аккаунт клуба в Instagram приглашает футболиста играть за ЦСКА. В переписке Языджи отвечает только после фразы на английском языке: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ».

Позднее клуб удалил скандальный пост.