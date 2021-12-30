Хлусевич признался, что будет скучать по выступлениям за тульский «Арсенал»

Бывший полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич, который перешел в «Спартак», отметил, что будет скучать по времени, проведенном в Туле.

«Буду ли я скучать по времени в Туле? Конечно, — цитирует Хлусевича официальный сайт клуба. — В «Арсенале» прошло мое становление как футболиста. Я прошел путь от молодежки до главной команды. Было много всего.

Первый матч в премьер-лиге против «Динамо», первый гол в Екатеринбурге, победы над грандами, атмосфера в команде, поддержка болельщиков и многочисленные друзья, которых я нашел в Туле. Время в «Арсенале» — лучшее, что было в моей карьере, но нужно двигаться дальше».

20-летний футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за «Арсенал» во всех турнирах. В его активе пять голов и две голевые передачи.