В Италии утверждают, что «Химки» хотят подписать Кокорина

«Химки» проявляют интерес к форварду «Фиорентины» Александру Кокорину, сообщает Corriere dello Sport.

Источник указывает, что «Химки» могут вернуть игрока на родину. Также не исключен, по данным издания, вариант с продолжением карьеры в ОАЭ. «Фиорентина» готова продать его, так как он не смог завоевать место в основном составе.

30-летний россиянин в текущем сезоне выходил на поле в пяти матчах. Результативных действий в его активе нет. Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.