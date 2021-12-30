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В Италии утверждают, что «Химки» хотят подписать Кокорина

22:23
Александр Кокорин. Фото corrieredellosport.it
Александр Кокорин. Фото corrieredellosport.it
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«Химки» проявляют интерес к форварду «Фиорентины» Александру Кокорину, сообщает Corriere dello Sport.

Источник указывает, что «Химки» могут вернуть игрока на родину. Также не исключен, по данным издания, вариант с продолжением карьеры в ОАЭ. «Фиорентина» готова продать его, так как он не смог завоевать место в основном составе.

30-летний россиянин в текущем сезоне выходил на поле в пяти матчах. Результативных действий в его активе нет. Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

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Евгений Петров все материалы автора
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