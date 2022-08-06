Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Хлестов прокомментировал победу команды над «Уралом» в четвертом туре РПЛ (2:0).

«Нужно что-то делать с реализацией! Ну, это же не матч ветеранов, чтобы транжирить столько моментов, в концовке попали в штангу, обыгрывают зачем-то игрока, когда бить можно», — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».

В следующем туре «Спартак» 14 августа на своем поле примет «Сочи».