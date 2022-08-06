ЦСКА — «Факел»: все голы матча 4-го тура РПЛ

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ЦСКА обыграл «Факел» на своем поле в матче 4-го тура РПЛ.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:1 в пользу армейцев.

42-я минута: гол Гонгадзе с пенальти

58-я минута: гол Кучаева

70-я минута: гол Медины с пенальти

72-я минута: гол Чалова

83-я минута: гол Карраскаля