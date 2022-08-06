Ананко: «Я бы назвал старт «Спартака» успешным»
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко прокомментировал гостевую победу красно-белых над «Уралом» в матче 4-го тура РПЛ (2:0).
— Я бы назвал старт «Спартака» успешным. Надо в любом случае порадоваться. Это, наверное, чемпионский график. Но в тоже время не надо переоценивать. И на положительных эмоциях дальше готовиться, обыгрывать соперников и зарабатывать очки, — сказал Ананко «РБ Спорт».
— Ведя в счете, «Спартак» не дает сопернику спастись. В отличие от «Динамо» и ЦСКА. Такая дисциплина — это заслуга Абаскаля?
— После того, как «Спартак» упустил много шансов забить и развить свой успех, у «Урала» было 2-3 голевых момента. Забей они один гол и неизвестно, как бы сложилась игра. Понятно, что в обороне «Спартака» не хватает Джикии и есть над чем работать.
— Соболев — это самое приятное открытие в нынешнем «Спартаке»? В матче с «Уралом» он сделал две голевые передачи.
— При взгляде на него хочется сказать: «Сань, просто убери все нефутбольные моменты из своей жизни. Все подчини футболу, и ты будешь топ». Видно, что у Сани есть серьезный потенциал. Если он полностью сосредоточиться на своей карьере, выбросит все вещи, которые могут помешать ее развить и стать топ-футболистом, тогда у него все получится.
Команда Гильермо Абаскаля набрала 10 очков в 4 играх и пока возглавила турнирную таблицу в РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0