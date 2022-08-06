Ананко: «Я бы назвал старт «Спартака» успешным»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко прокомментировал гостевую победу красно-белых над «Уралом» в матче 4-го тура РПЛ (2:0).

— Я бы назвал старт «Спартака» успешным. Надо в любом случае порадоваться. Это, наверное, чемпионский график. Но в тоже время не надо переоценивать. И на положительных эмоциях дальше готовиться, обыгрывать соперников и зарабатывать очки, — сказал Ананко «РБ Спорт».

— Ведя в счете, «Спартак» не дает сопернику спастись. В отличие от «Динамо» и ЦСКА. Такая дисциплина — это заслуга Абаскаля?

— После того, как «Спартак» упустил много шансов забить и развить свой успех, у «Урала» было 2-3 голевых момента. Забей они один гол и неизвестно, как бы сложилась игра. Понятно, что в обороне «Спартака» не хватает Джикии и есть над чем работать.

— Соболев — это самое приятное открытие в нынешнем «Спартаке»? В матче с «Уралом» он сделал две голевые передачи.

— При взгляде на него хочется сказать: «Сань, просто убери все нефутбольные моменты из своей жизни. Все подчини футболу, и ты будешь топ». Видно, что у Сани есть серьезный потенциал. Если он полностью сосредоточиться на своей карьере, выбросит все вещи, которые могут помешать ее развить и стать топ-футболистом, тогда у него все получится.

Команда Гильермо Абаскаля набрала 10 очков в 4 играх и пока возглавила турнирную таблицу в РПЛ.