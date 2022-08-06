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Ананко: «Я бы назвал старт «Спартака» успешным»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко прокомментировал гостевую победу красно-белых над «Уралом» в матче 4-го тура РПЛ (2:0).

— Я бы назвал старт «Спартака» успешным. Надо в любом случае порадоваться. Это, наверное, чемпионский график. Но в тоже время не надо переоценивать. И на положительных эмоциях дальше готовиться, обыгрывать соперников и зарабатывать очки, — сказал Ананко «РБ Спорт».

— Ведя в счете, «Спартак» не дает сопернику спастись. В отличие от «Динамо» и ЦСКА. Такая дисциплина — это заслуга Абаскаля?

— После того, как «Спартак» упустил много шансов забить и развить свой успех, у «Урала» было 2-3 голевых момента. Забей они один гол и неизвестно, как бы сложилась игра. Понятно, что в обороне «Спартака» не хватает Джикии и есть над чем работать.

— Соболев — это самое приятное открытие в нынешнем «Спартаке»? В матче с «Уралом» он сделал две голевые передачи.

— При взгляде на него хочется сказать: «Сань, просто убери все нефутбольные моменты из своей жизни. Все подчини футболу, и ты будешь топ». Видно, что у Сани есть серьезный потенциал. Если он полностью сосредоточиться на своей карьере, выбросит все вещи, которые могут помешать ее развить и стать топ-футболистом, тогда у него все получится.

Команда Гильермо Абаскаля набрала 10 очков в 4 играх и пока возглавила турнирную таблицу в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-ananko-start-spartaka-uspeshny-j-e-to-navernoe-chempionskij-grafik/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Локомотив 0
1-й тайм

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
Дмитрий Ананко
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
1
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И В Н П +/- О
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
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