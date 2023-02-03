«Химки» заявили бразильского защитника Лео Андраде
В заявочных списках команд РПЛ появился защитник Лео Андраде, который будет выступать за «Химки».
Ранее его бывший клуб «Маритиму» подтверждал переход бразильца в подмосковную команду.
В текущем сезоне Андраде сыграл за свою экс-команду в чемпионате Португалии 12 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.
2 февраля с «Химок» снят запрет на регистрацию новых игроков, который был наложен 25 января.
Подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 17 матчей.
Источник: https://premierliga.ru/about-rpl/pool/
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|36
|
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|10
|5
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|32-23
|35
|
4
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|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
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|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
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|Ахмат
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|
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|1
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|25
|
8
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|7
|4
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|31-29
|25
|
9
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|17
|7
|4
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|6
|3
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|
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|5
|5
|7
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|20
|
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|5
|4
|8
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|19
|
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|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
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|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
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|17
|3
|3
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|16-36
|12
|
16
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|17
|1
|3
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30 тур
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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|1
|3
|
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|2
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