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Сегодня, 20:23

«Химки» заявили бразильского защитника Лео Андраде

Виталий Косик
Корреспондент
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В заявочных списках команд РПЛ появился защитник Лео Андраде, который будет выступать за «Химки».

Ранее его бывший клуб «Маритиму» подтверждал переход бразильца в подмосковную команду.

В текущем сезоне Андраде сыграл за свою экс-команду в чемпионате Португалии 12 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

2 февраля с «Химок» снят запрет на регистрацию новых игроков, который был наложен 25 января.

Подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 17 матчей.

Источник: https://premierliga.ru/about-rpl/pool/
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
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