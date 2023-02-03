«Химки» заявили бразильского защитника Лео Андраде

В заявочных списках команд РПЛ появился защитник Лео Андраде, который будет выступать за «Химки».

Ранее его бывший клуб «Маритиму» подтверждал переход бразильца в подмосковную команду.

В текущем сезоне Андраде сыграл за свою экс-команду в чемпионате Португалии 12 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

2 февраля с «Химок» снят запрет на регистрацию новых игроков, который был наложен 25 января.

Подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 17 матчей.