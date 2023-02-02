С «Химок» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

Исполнительный директор «Химок» Николай Оленев в комментарии для «СЭ» заявил, что с клуба сняли запрет на регистрацию новых игроков.

«С клуба снят запрет на право осуществлять регистрацию новых футболистов. Скоро ли будут объявлены новички «Химок»? Скоро все расскажем», — сказал Оленев «СЭ».

Ранее, 21 октября 2022 года, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором был наложен на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов.