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Маклаков не считает Промеса безоговорочным лидером «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный артист России Алексей Маклаков, переживающий за столичный «Спартак», высказался о том, насколько лидером команды является нападающий Квинси Промес, и как сильно его отсутствие на сборах может повлиять на московский клуб.

«В футболе у нас как-то не приживается премьерство. Премьер в спорте — это все-таки тот человек, который принимает на себя основную ответственность. И, даже готовясь отдельно и занимаясь отдельно от команды, всегда попадает в наработанные схемы, в компанию игроков, которые его принимают. Но в России это как-то не приживается. Возможно, это работает в Европе. Из-за того что там так выстроен футбол и ответственность на поле порой гораздо выше, чем у нас. Негативного ничего прямо нет, Квинси может дополнить команду, когда появится. Но сказать, что он будет опять таким ярким лидером, трудно, потому что не знаю, в какой он сейчас форме, я его не видел. Вот эта отдельная подготовка несколько смущает. Возможно, это по каким-то обстоятельствам, которых ни вы, ни я не знаем. Но, конечно, хотелось бы, чтобы он работал вместе с командой», — приводит слова Маклакова «Газета.Ru».

Руководство «Спартака» разрешило Промесу тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

В текущем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/03/19655137.shtml
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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16
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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П
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Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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