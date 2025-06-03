«Химки» ввели в режим простоя, деятельность работников клуба приостановлена

Как стало известно «СЭ», руководство клуба сообщило сотрудникам о приостановке их деятельности на определенный срок в связи с переходом на режим простоя.

Зарплата работников будет выплачиваться в размере 2/3 от суммы оклада.

Занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Ранее в клубе сообщили о роспуске дублирующей команды.