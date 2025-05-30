«Химки» распустили вторую команду

«Химки» объявили о роспуске второй команды после невыдачи лицензии для участия в чемпионате Мир РПЛ.

«В сложившихся обстоятельствах выступление в профессиональном турнире «Химок-2», как одной из важных частей клубной вертикали, невозможно. «Красно-черные» снимаются с соревнований под эгидой Leon-Второй лиги Б. Завтрашний матч против липецкого «Металлурга», как и последующие календарные игры «Химок-2», отменен.

Работа по оптимизации процессов, связанных с нынешней ситуацией в ФК «Химки», продолжается. О дальнейших ее этапах сообщим дополнительно», — говорится в заявлении клуба.

По итогам прошедшего сезона «Химки» финишировали на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.