Медведев заявил, что «Зенит» голосовал за сохранение «Оренбурга» в РПЛ: «15-е место выше проигравшего стыки «Нижнего»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, кто должен занять место «Химок», не прошедших лицензирование, в РПЛ.

— «Оренбург». Почему? 15-е место выше проигравшего стыки «Нижнего», — приводит слова Медведева Sport24.

3 июня стало известно, что клубы РПЛ предложили оставить «Пари НН» в высшем дивизионе, несмотря на поражение от «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах. Нижегородцы могут занять место «Химок», которые не прошли лицензирование на следующий сезон.

Решение по замене «Химок» в премьер-лиге примет РФС.