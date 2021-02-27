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«Химки» — «Уфа»: гости отыграли один мяч

15:54
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«Уфа» отыграла один мяч в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок».

В компенсированное ко второму тайму время отличился Владислав Камилов. Счет матча — 2:1 в пользу хозяев.

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